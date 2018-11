Sihtasutus KredEx otsustas rahuldada Kitsas 16 Kodu OÜ taotluse saada üürielamu ehitamiseks 952 800 eurot toetust. Tegu on üürimajaga, mida vald plaanib ehitada Kuressaarde Kitsale tänavale.



Toetuse eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks. Toetus on seejuures kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Kitsas 16 Kodu OÜ puhul on osapooled Saaremaa vald ja ettevõtja Tullio Liblik. Projekt peab olema toetusotsuse kohaselt ellu viidud 1. maiks aastal 2021.