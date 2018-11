Aasta isa kodus on pannkoogitegu perepea töö

Tänavu Saaremaa naiskodukaitse, Kadi raadio ja Saarte Hääle korraldatud konkursil aasta isa tiitli pälvinud Margo Kubjase viielapselises peres ei jagata toimetusi naiste- ja meestetöödeks, ent laupäeviti küpsetab pannkooke just pereisa. “Kui muid töid teeb meie kodus see, kel parasjagu mahti, siis küpsetamine on küll Margo amet – tal tuleb see paremini välja kui minul,” ütleb suure pere ema Reel...