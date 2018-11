Arno Truumees 75: Põline põllu- ja loodusemees Koiklast

Tänane mardipäev on Koikla küla Sarapiku talu peremehele Arno Truumehele eriline, kuna põline maamees ei võõrusta üksnes mardisante, vaid ka arvukaid sugulasi ja sõpru, kes tulevad 75-aastaseks saanud pereisa, külavanemat ning kunagist Pöide vallavolikogu esimeest juubelipäeval õnnitlema.



“Ei tea, olen varem ka mardipäevadel vaikselt sünnipäeva tähistanud, aga selliseid külalisi pole käinud,” räägib Arno, kes arvab, et vaevalt tänagi keegi viitsib komejanti teha.

Sarapiku peremees ise on oma kodutalus enam kui 25 aastat loomi pidanud, teravilja ja muid põllukultuure kasvatanud. Viimasel ajal on vanaperemees andnud talupidamise rohkem pojale tüürida.

“Me enam loomakasvatusega ei tegele. Poeg on võtnud sihiks teraviljakasvatuse,” märgib Arno Truumees.

Kui oli märgata Nõukogude impeeriumi lagunemise märke, volitati Arno Truumeest kogu Saare- ja Muhumaa talunike ühendust juhtima. See oli huvitav, samas ka keeruline aeg. Paljud tahtsid talumajapidamist taastada.

“Sel ajal lõime sõprussidemed Läänemere saartega. Saarlastele saatsid põllutööriistu – sealhulgas olid ka mõned traktorid ja kombainid – Gotlandi, Ahvenamaa ja Ölandi talunikud. Et asi oleks õiglane, siis loosisime, kes mida saab,” tuletab taluliidu endine juht ligi 30 aasta tagust aega meelde.

Üksnes oma talus rahmeldamisega eelmise sajandi 90. aastatel tema tegemised ei piirdunud. Peagi valiti aktiivne mees Pöide valla volikokku ja ka volikogu esimeheks.

Üheks tähelepanuväärsemaks teoks oli enam kui 20 aastat tagasi Koigi raba matkaraja tegemine. “Matkaraja idee pakkusid välja Elvi Viira, Laine Tarvis ja Eduard Sirp. Läksin Viira juurde ja ütlesin, et väga hea idee. Rääkisin talle, et rada peaks algama Koigist. Tema jäi nõusse. Peatselt hakkasime asjaga pihta. Raiusime sihid sisse ja nüüd on küll heameel, et see rada nii laialdast kasutamist leiab,” tunneb raja ehitaja heameelt.

Külavanema rollis on Truumees aastaid olnud. Koikla on elujõuline küla. Elanikke on üle kolmekümne. Kolm aastat tagasi asfalteeriti külatee. “ Nüüd saame mööda mustkattega teed sõita matkaraja alguseni,” märgib külavanem.

Arno Truumehel on kolm täiskasvanud poega ja tütar. Juubilar on seitsmekordne vanaisa.

Tegusale talumehele edasiseks erku meelt ja meeldivaid ettevõtmisi soovivad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.