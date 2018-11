JUHTKIRI: Minu isa on parim!

“Isa roll laste elus on märkimisväärne: kasvatada ja hoida, õpetada ja toetada, luua võimalused ja olla eeskujuks, arendada ja mängida, uskuda ja loota. Seda kõike peab võrdselt emaga tegema ka isa.” Nii kirjutab MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus, kelle esitatud kandidaat Margo Kubjas pälvis tänavu aasta isa tiitli.



Kuigi aasta isa tiitleid antakse välja vaid üks, on seda oma laste silmis väärt kõik hoolivad isad.

Armastava lapse jaoks on tema isa ja ema maailma kese. Oma isa on kõige parem, kõige lahkem, kõige targem. Siinkohal ei mängi rolli isa positsioon ametiredelil ega tema palga suurus, vaid see, et ta oleks oma laste jaoks olemas. Abiks ja toeks.

Eestis kasvab palju lapsi ilma isata. On küll neid, kel isa olemas, ent ei hooli piisavalt. Seepärast on õnnelikud need pered, kus isa olemas ning perele toeks. Isegi, kui ta olude sunnil peab töötama kodust kaugel.

Soovime homse isadepäeva puhul õnne kõigile hoolivatele ja armastavatele isadele. Te olete parimad!