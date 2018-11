Kaasavas eelarves juhivad skeitpargi soovijad

Kuressaare linna kaasava eelarve hääletuse esimeste päevadega on enim hääli (101) kogunud betoonist skeitpargi rajamise projekt. Sellele järgnevad Ida-Niidu mänguväljaku renoveerimise ja kaasajastamise projekt 92 häälega ning korvpalliväljakute uuendamise projekt 62 häälega.

Noortele suunatud tervislike suvelaagrite korraldamine on kogunud 55 häält, ajalooline fotogalerii Saaremaa ühisgümnaasiumi esifassaadil 48, suured kuurorditoolid Kuressaares 41, rannavolle siseväljak koos laste mängumaaga 30, suur külakiik Raiekivi säärele 27, pingpongilauad Kuressaares 24, kostümeeritud suurkujud linnapilti 18 ja Edukohvik kõigile 16 häält.

Kaasava eelarve kogusumma on 50 000 eurot, praegu jaguneks see kahe esimese projekti vahel võrdselt. Hääletada saab 18. novembrini ja hääletusõigus on Kuressaare linnas elavatel inimestel. Kõik hääletajad peavad andma hääle kahele projektile, muidu ei lähe nende hääletamine arvesse.