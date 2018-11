Kodutoetus 11 saare perele

KredExi kodutoetust sai Saare maakonnast tänavu 11 peret, kellest üks pere oli korduvtaotleja.



Kokku eraldati nendele peredele toetust 80 216 eurot, mis teeb keskmiseks toetussummaks 7292 eurot. Toetatud peredes kasvab kokku 39 last. Üheksa peret sai toetust kodu korrastamise ja ehitamisega seotud töödeks ning kaks peret eluaseme soetamiseks. Mitu peret sai maksimaalse toetussumma, milleks on esmasel taotlemisel 8000 eurot. Kokku sai KredExi kodutoetust sel aastal 344 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kus kasvab 1218 last. Ühtekokku eraldati tänavu toetusteks üle 3,1 mln euro.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on kodutoetusel olnud selge mõju vähekindlustatud perede elamistingimuste parandamisel. “Kümne aasta jooksul, mil seda toetust väljastame, on paranenud rohkem kui 11 000 lapse elamistingimused.”