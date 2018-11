Küdema metsast tuleb kuldne tee

Kui linna kolinud maainimest peaks kunagi tabama vaigistamatu koduigatsus, võib sellest sündida mõndagi kasulikku.



Nii juhtus Küdema külast pärit Maire Saare puhul, kes aastate mööda tormamisel lõpuks aja maha võttis ja koos abikaasa Pauliga ema sünnikohta 2007. aastal maja ehitas. Küdema külluslikud metsad ja komme endale ise teetaimi kasvatada inspireerisid naist ette võtma samme, mille tulemusel sündis ettevõte Rannaniidi Loodustooted OÜ.

Esimesed taimeteed valmisid Rannaniidi Loodustoodetel neli aastat tagasi ja neid tooteid võib leida sellistest poodidest, nagu Saarte Sahver ja Bio4You. Sellest suvest aga saab Küdema taimeteesid ka COOP-i Saaremaa keti poodidest. Enne kui pood need oma riiulitele lubas, pidi Maire pakendit muutma niimoodi, et see korralikult riiulis püsiks. “Läbimüük on oluliselt kasvanud, sest toidupoes käivad ju kõik, nii kohalik inimene kui ka turist,” rõõmustab Maire.

Kõige paremini läheb pärnaõis, mida eestlased tunnevad ja kasutada oskavad. Seevastu harilik mailane on taim, millest paljud pole kuulnudki.

Aasta jooksul loodusest korjatud ja oma aiakeses kasvatatud taimedest saab Maire pärast kuivatamist umbes 20 kilo droogi. Suureks abiks on talle isa, kes samuti taimi korjab, kasvatab ja kuivatab. Metsast tulevad kortsleht, metsmaasikas, põldosi, angervaks ja põdrakanep. Aiast lisanduvad esimese hooga meenutades sidrunmeliss, salvei, mets-kassinaeris, saialill, kummel, rukkilill, piparmünt ja iisop. Sõltuvalt tarbija eelistustest võib taimede valik muutuda.

Rahustav ja mõnusa sidruni­aroomiga sidrunmeliss on praeguseks otsas. Angervaksast valmistatud droog lõhnab nagu mesi ja sellelgi on oma austajad. Maire valmistab vaid sorditeed, teesegusid tema valikust otsida ei maksa.

Konkurents on taimeteede valmistajate hulgas üsna suur ja droogide tegemisel kasutatakse erinevaid meetodeid. Päris populaarne on taimede külmutamine, kuid Maire eelistab traditsioonilist kuivatamist. Hiljuti väljastas põllumajandusamet Maire metsataimedele mahemärgi, omakasvatatud taimedest tooted saavad mahetunnustuse 2020. aastal.

Maire kuivatab taimed Kuressaares, kus ta töötab kaupluses Tiir müüjana. Lisaks teenib ta jätkuvalt lisa raamatupidajana.

Oma ettevõtmist alustas Maire üldsegi salvide tootmisest, kuid kreemide valmistamisest ta loobus. Kuna kreemid sisaldavad vett, säilivad need lühikest aega. Säilitusaineid Küdema tootja aga kasutada ei taha. Praegu valmistab ja müüb Maire kohalikust kuusevaigust tehtud salvi, mis on läbinud katsetused Tallinna ja Tartu laborites. Kuldkollane vaik kogutakse puutüvedelt peitliga talvel, kui see on parajalt tahke. Sel aastal hakkas Maire pidama mesilasi, et kasutada salvi valmistamiseks mesilasvaha.

Sageli eelistavad tarbijad peeneks purustatud teed, mis mahub paremini pakendisse. Ei teata või ei hoolita, et suuremad tükid säilitavad taime omadusi paremini. Eeterlikud ained lähevad palju kergemini kaotsi, kui taim on peeneks purustatud.

Seadus ei luba taimetee pakendil loetleda taimede ravi­omadusi ega müüa neid ilma ravimiameti loata apteekides. Kuigi salvei on Maire sõnul väga hea kurgule ja harilik mailane pakub leevendust mitmele tervisehädale, ei tohi sellist infot teepakile kirja panna. Võib panna ümmargust juttu (à la teeb pai su kõhule), aga seda, et üks või teine taim annab hea une, leevendab kõhuvalu, ravib köha või kurku, pakendile märkida ei tohi. Kuigi toime iseenesest on olemas.

Üks asi on unistada ja oma eesmärkide nimel tööd teha, ent teine, milliseks kujuneb sinu toodete vastuvõtt. Mõned päevad tagasi nägi Maire koos abikaasaga Tooma poes käies, kuidas üks klient nende loodustooteid uudistas ja kolm teepakki korvi pani. No näed, öelnud abikaasa, läheb ju küll. Tasahilju teab Maire seda juba niigi ja loomulikult on see hea tunne.