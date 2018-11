Kuidas saada abi? Tuleb petta metoodilist juhendit

Lääne-Saaremaa ühe kandi inimesed on kümme aastat soovinud, et nende igapäevane kodutee saaks mustkatte alla. Viimati koguti vähem kui kuu ajaga 295 allkirja, mis ei ole sealset rahvaarvu silmas pidades mitte piisk meres. Ametkonna vastus oli aga selgesõnaline: teie teel sõidab metoodilises juhendis nõutud 50 autost ööpäevas 5 autot vähem. Millal mustkatte saate, ei tea. Teema suletud.



Kurbnaljakas on tõsiasi, et ametkond tegelikult teab, kuidas ja miks seda teed ei kasutata. See ongi päriselt vilets. Kuna keegi ei taha oma autot lõhkuda, sõidetakse iga päev 10-kilomeetrise ringiga. Sellist stsenaariumi metoodilistes juhendites ette nähtud ei ole ning see arutamisele ei kuulu.

Riigi kaugenemine oma kodanikest viib kodanikud riigist kaugemale. Miks peaks keegi tahtma usaldada riiki, mis juhib ja otsustab sinu elukorralduse üle Exceli tabelite ja metoodiliste juhenditega. Kui palvega mõne ametkonna poole pöörduda, tundub, nagu võetaks seal lahti fail “Elu käsiraamat koos metoodiliste juhenditega” ja vaadataks sisukorrast, millisel leheküljel on lahendus ühele või teisele murele. Vastaval leheküljel on kindlasti mitu Exceli tabelit, kust saab täpselt teada, mis on elus õige ja mis on vale.

Loomulikult on lahendus see, et kui taas kord pannakse teedele loendurid, tuleb minna ja sõita. Tuleb lihtsalt sõita üle tee tõmmatud loendurite vaid selleks, et kuskil Exceli tabelis keriks liiklustiheduse number ennast lakke, asfaldikoormad hakkaksid liikuma ja teerullid tõmmataks käima. Kuigi on hirm, et kui liiklus läheb liiga tihedaks, hakkab liigsuure statistilise kõrvalekalde tõttu kuskil tabelites veateade vilkuma.

Retooriline küsimus on: kas sellist riiki me tahamegi, mida peame abi saamiseks enne kõvasti petma? Selle asemel, et meid kuulataks, tuntaks huvi ja saadaks aru.

Koimla juhtum on ehe näide sellest, kuidas väikeses Eestis on olemas kaks täiesti erinevat reaalsust. Nende vahel jookseb kuskil piir ja täna tundub, et see joon nihkub aina kiiremini selle maailma suunas, kus meie elu määravad metoodilised juhendid.