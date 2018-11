Pärnus Lääne prefektuuris toimus politsei aastapäevale pühendatud aktus ja pidu, kus tunnustati ka parimaid töötajaid.



Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul andis Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplas üle tunnustused ka Kuressaare jaoskonna töötajatele. Teenistusalaste ülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest ning seoses politsei ja piirivalve aastapäevaga pälvis prefekti tänukirja ja rahalise preemia noorsoopolitseinik Ahto Aulik. Lääne prefektuuri teenetemärgi ja rahalise preemia teenistusalaste ülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest sai eriasjade uurija Veigo Väli.

Üritusel valiti ka Lääne prefektuuri parimad töötajad üheksas erinevas kategoorias. Parimaks nooreks kolleegiks osutus Kuressaare piirkonnapolitseinik Robert Vahter, kes on Antsaare kinnitusel töökollektiivi väga hästi sulandunud.

“Ta on oma töös väga pühendunud ja korrektne, olles sealjuures eeskujuks teistele korrakaitsetööd tegevatele politseinikele,” kinnitas politseijuht. “Ta on alati valmis tegema koostööd teiste valdkondade ja koostööpartneritega.”

Abipolitseiniku teenetemärgi pälvis silmapaistvate teenete eest avaliku korra tagamisel ka Kuressaare abipolitseinik Andero Laurits. 17. novembril, politsei- ja piirivalveameti aastapäeval antakse aga Tallinnas Estonia teatrisaalis Kuressaare abipolitseinikule Tõnu Vaherile teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest politsei teeneteristi hõbemedal.

“Julgen täna küll käe südamele panna ja öelda, et Saaremaal töötavad väga tublid ja abivalmis politseinikud, kes on alati abiks saarlastele ja Saaremaad külastavatele inimestele,” kinnitas Rainer Antsaar, kelle sõnul on nende ühine eesmärk turvalisuse tagamine ja nad kõik teevad seda tööd südamega ja õiglaselt. “Muul juhul ei saakski me seda tööd teha. Ainult koos meie kogukonnaga ühiselt tegutsedes suudame turvalisust luua,” nentis Antsaar.

Ta lisas, et sellise arvamuse avaldamiseks annab talle põhjuse uuring, mille kohaselt usaldatakse Saaremaa politseid väga kõrgelt. “Meie ülesanne on seda usaldust hoida,” rõhutas Rainer Antsaar.