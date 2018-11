Kadi raadio saates “Keskpäev” tõdesid Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Mart Mäeker, et kesklinna ehitamisel on tehtud vigu, kuid mitte pahatahtlikkusest.



“Meil pole mõtet üldse vabandama hakata,” sõnas Kallas, tunnistades, et möödalaske on. Tema sõnul on töötatud parimas tahtmises seda projekti edukalt läbi viia, kuid teekond on olnud konarlik. Kallas ütles, et selliste asjade ehitamise kogemust omavalitsusel varasemast pole. Lasteaedasid ehitatakse näiteks tihedamini ja nendega on asjad juba selged.

Mart Mäekeri sõnul poleks pruukinud olla nii optimistlik, et sügiseks saab kesklinna katte alla. Ta nentis, et suur osa töödest on siiski tehtud, sealhulgas ka maa-alused tööd, kus oli ka omajagu probleeme.

Mäekeri sõnutsi on väga meeldiv olnud just Saaremaa enda töömeeste tegutsemine. Kiita tuleb tema sõnul Klotoidi. Seevastu plaatide teemaga tegelemise kohta pole tal kiidusõnu öelda võimalik. Abivallavanem märkis, et peatöövõtja tegutsemine on tema jaoks olnud suur üllatus. “Mulle tuli üllatusena, et Merko-sugune firma on tarnijate ja alltöövõtjate osas nii palju ämbrisse astunud,” lausus Mäeker.

Tema sõnul saab sanktsioone rakendada vaid tööde tähtaja venimise puhul, kuid see aeg on piisavalt pikk ja varuga. Mäeker tunnistas, et vald on avalikkuselt kõvasti vastu päid-jalgu saanud. Siiski arvas ta, et palju on olnud ka tühja vingumist. Teisalt ei ole Mäekeri sõnul vist võimalikki asju nii teha, et kõik oleksid rahul. Praegu käib ehituse nii-öelda konserveerimine ja kevadel alustatakse uuesti.

Vallavanem Madis Kallas pani inimestele südamele, et kesklinnas elu käib ja keegi ei peaks siit eemale hoidma. “Kesklinn ei ole välja surnud,” kinnitas vallavanem.