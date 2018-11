Veljo, “penskarist ajakirjanik”

Muheledes ütleb enda kohta nii neli aastat tagasi pensionile jäänud Veljo Kuivjõgi (67), saarlastele tuntud raadiohääl ja ajakirjanik. Vestlusest Kadi raadio “Kohvilaua” saatejuhi Tõnis Kipperiga selgub, et Veljol oli ka Tõnise raadiotööle sattumise juures tähtis roll. Just oli Kadi sünnipäev, 26. oktoobril saime 26. Sinul on ka Kadi ajaloos suur roll. Tegelikult oled sina suuresti süüdi selles,...