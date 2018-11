Eerik Poopuu lõi Premium-liigas esimese värava

Laupäevases kohtumises Pärnu JK Vaprusega FC Kuressaare 66. minutil 2 : 0 juhtima viinud Eerik Poopuu (pildil) avas selle tabamusega oma väravaarve jalgpalli Premium-liigas.



“Nad magasid mu selles olukorras ikka maha,” rääkis nurgalöögist palli peaga väravasse kõmmutanud Poopuu. “Leppisime Sander Viiraga kokku, et lähen tahaposti. Ma ei pidanud midagi tegema, panin lihtsalt pea vastu ja läks sisse. See värav oli minu jaoks kindlasti oluline, sest olen päris pikalt mänginud ja esinduse eest olin seni ühe värava esiliigas kaks aastat tagasi kirja saanud.”

Eerik Poopuu on rõõmus, et nüüd on tal ka Premium-liigas väravaarve avatud. “See oli kindlasti motiveeriv,” tõdes noor poolkaitsja. “Viimasel ajal pole väga jõudnud trenni teha, suvel oli pikk paus, kui olin Ameerikas, ning järgmiseks kaheks mänguks annab see kindlasti indu juurde ja paneme ühiselt edasi.”