FC Kuressaare lõpetas põhiturniiri võiduga

Eesti meeste jalgpallimeistrivõistluste Premium-liiga põhihooaja viimases kohtumises võitis FC Kuressaare kodus juba esiliigasse langenud Pärnu JK Vaprust 2 : 1 ja ootab nüüd vastast üleminekumängudeks.



“Muidugi on hea meel, et saime lõpuks ka Pärnu üle võidu, lõpetasime hooaja 21 punktiga, vahe Kaleviga on 8 punkti, mis on okei,” rääkis meeskonna peatreener Jan Važinski vahetult pärast kohtumist.

Kuressaare linnastaadionil käis võrdsete vastaste mäng, kus võimalusi oli mõlemal poolel, kuid 40. minutil läksid võõrustajad Sander Lahe väravast 1 : 0 juhtima. Teisel poolajal oli mäng rohkem Kure kontrolli all ja 66. minutil lõi Eerik Poopuu seisuks 2 : 1.

Paraku lasti pärnakatel 72. minutil üks värav tagasi lüüa ja kohtumise lõpp kujunes veidi närviliseks. “Täna oli mängus 70 minutit kõik kontrolli all, aga nagu Kurel tihti, ei oska me seisu järgi mängida ja lubasime lüüa kerge värava. Nii oli lõpp väga pingeline,” tõdes Važinski.

Peatreeneri hinnangul oli võit oluline ka selles mõttes, et nüüd on üleminekumängudele hea minna korraliku emotsiooniga. “Katsetasime ka erinevaid nüansse ja vaatasime, kuidas see toimib. Nüüd ootame, kuidas mängivad Rakvere ja Elva ning hakkab ettevalmistumine kaheks viimaseks mänguks,” lausus Jan Važinski.