JUHTKIRI: Sõmera kui lahendus?

Eaka inimese hoolduses lasub ülalpidamiskohustus tema pereliikmetel. Mida teha aga siis, kui eakas lähedane on jäänud nii väetiks, et ei saa enam hakkama lihtsamategi igapäevatoimingutega? Kui omavalitsuse sotsiaalosakonna pakutavatest hooldusteenustest jääb väheks, vanainimese hooldamiseks töölt koju jääda pole võimalik?

Nii mõnegi pere jaoks on ainus lahendus see, et lähedase eest hoolitsemise võtab oma õlule hooldekodu. Raske otsus, aga paraku möödapääsmatu. Mida teha aga siis, kui hooldekodukohti napib ja järjekorrad on pikad? Kui koha saamiseks tuleb oodata kuude viisi, kui mitte kauem? Mandri hoolekandeasutusse Saaremaalt ju oma pereliiget ei vii, vähemalt kerge südamega küll mitte.

Mis sellest, et vallavalitsuse kollektiiviski pole üksmeelt kohta vajavate inimeste arvu osas, selge on üks: hooldekodukohti on juurde vaja. Senised Sõmera Kodu hooned oleksid uute kohtade loomiseks paslik paik. Iseasi, millise hinna eest on AS Hoolekandeteenused nõus neist valla kasuks loobuma.