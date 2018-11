Laevareisijate arv ületas kahe miljoni piiri

Eesti suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust käitava TS Laevad OÜ reisijate arv ületas käesoleva aasta kümne kuuga esmakordselt kahe miljoni reisija piiri, oktoobris kasvas enim teenindatud veokite-haagiste kogus.



TS Laevade juhatuse liige ning teenindus- ja müügivaldkonna juht Pille Kauber tõi välja, et perioodil jaanuar kuni oktoober 2018 teenindati kokku üle 2,016 miljoni reisija ja üle 866 000 sõiduki. See tähendab, et võrreldes mulluse sama perioodiga on reisijate arv kasvanud 2% ja sõidukite arv 4%. “Reisijate arvu kasvu kõrval on hea meel tõdeda, et ka klientide rahulolu parvlaevateenusega ja e-teenindusest soetatud piletite osakaal on pidevalt kasvamas,” märkis Kauber.

Oktoobris kasvas üleveetud sõidukite arv 4% ehk 79 131 sõidukini ja reisijate arv oli 168 452, jäädes praktiliselt eelmise aasta tasemele. Statistikat mõjutas enim Hiiumaa liin, kus möödunud aasta oktoobriga võrreldes kasvas reisijate arv 8% ja sõidukite arv 16%. Saaremaa liinil reisis oktoobris 127 186 inimest ja teenindati 58 241 sõidukit ehk 2,7% vähem reisijaid, kuid 0,1% rohkem sõidukeid kui mullu.