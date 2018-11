Maria Evestus illustreeris esimese raamatu

Kunstnik Maria Evestus debüteeris raamatukunstnikuna, illustreerides Silly Jaanuse peagi ilmuva raamatu “Tähesadu apelsinipuul”.



“Ta leidis, et minu käekiri sobiks täpselt tema raamatuga – tegu on sellise pisut filosoofilise ja sürreaalse muinasjutuga nii lastele kui ka täiskasvanutele,” selgitas Evestus, kuidas ta Jaanuse debüütraamatu illustreerijaks sattus.

Raamatu autor ja kunstnik on tuttavad kümmekond aastat, mõned aastad tagasi õppis Jaanus Kuressaare ametikooli disainiosakonnas, kus Evestus samal ajal õppejõud oli. Raamatu kujundaja ja küljendaja on samuti saarlane, Imbi Võrel, kes on samamoodi ametikooli Disainimajakas koolitust saanud.