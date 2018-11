Oktoobri parim naismängija on Saaremaa Dorit Heinastu

Naiste võrkpalliliigade oktoobrikuu parimaks mängijaks tunnistati Saaremaa liider Dorit Heinastu (pildil), kes aitas koduklubil võita neljast Eesti meistrivõistluste mängust kolm, millega hoitakse turniiritabelis teist kohta.



Oktoobrikuu parim mängija kogus neljas Eesti meistrivõistluste kohtumises 43 punkti, mis oli liiga parim näitaja. 40 punktiga järgnes Tallinna Ülikooli Eva Liisa Kuivonen.

“Olin väga üllatunud antud tiitli üle, sest ma ei olnud isegi teadlik, et n-ö Eesti liigas parimat mängijat üldse kuupõhiselt valitakse,” rääkis Dorit Heinastu. “Arvasin, et ainult Balti liigas mängivate mängijate vahel tehakse valik. Seetõttu tuli tunnustus ootamatult. Aga ilmselt sain tiitli siis mingite statistiliste näitajate põhjal.”

Möödunud hooajal Tallinna Ülikooli ridades pallinud Heinastu efektiivsuseks kujunes 43 punkti juures +25, mis andis teise koha. Nimetatud kategoorias hõivas esikoha 26-ga plussi jäänud Kätriin Põld. Ässpallinguid serveeris Heinastu Eesti meistrivõistlustel kaheksa, blokipunkte kogus neli ja rünnakuid realiseeris 34,8-protsendiliselt.

Dorit Heinastu ütles, et vorm saab alati paremaks minna. Eks selle nimel võistkondlikult ja individuaalselt ka treenitakse, et kõikide mängijate oskused ja sooritused paraneksid, mille läbi peaks siis kogu naiskond tervikuna tugevamaks ja paremaks saama.

“Saaremaa naiskonna nõrgim külg on praegu ikkagi servi vastuvõtt, mis tegelikult on kogu edasise mängu vundament,” tõdes Heinastu. “Kui saaksime selle elemendi stabiilsemaks, siis edasine tuleb juba lihtsamalt, sest löögijõu potentsiaali meil ju on. Kindlasti oleks vaja juurde panna ka kaitsemängus ning teravust lisada servijoone taga.”

Kuu parimale mängijale paneb auhinna välja Tradehouse.