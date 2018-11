Kuigi sel aastal lõi Orissaare pereansamblite päeval kaasa vaid kaks muusikalist kollektiivi, tahab ürituse eestvedaja Martti Nõu festivaliga siiski jätkata.



Tänavu osalesid üritusel perekondade Saar ja Nõu ansamblid, kuid Martti Nõu kinnitusel on pereansambleid Saare- ja Muhumaal siiski rohkem. Ta möönis, et sügis on tööde ja tegemiste poolest olnud väga tihe, mistõttu ei olnud aega ansamblitega isiklikult kontakti võtta, sellest ehk ka siis kesisem osavõtt. “Tuleb osalejatega aktiivselt tegeleda, üldise jutu peale keegi eriti kohale ei tule,” nentis Nõu.

Kuigi osalejaid oli seekord vähe, kujunes laupäevane üritus siiski meelolukaks ja ühiselt anti tunnipikkune kontsert. Tuleval aastal on Nõu kinnitusel plaanis pereansamblid uuesti kokku kutsuda.