Ruhnu vabatahtlikud päästjad said tunnustuse

Läinud nädala lõpul toimus Pärnumaal Jaanihanso siidritalus päästeameti Lääne päästekeskuse vabatahtlike päästjate koostööseminar, kus kuulutati välja ka aasta tulija ja aasta tegija.



“Seekord pälvis aasta tulija 2018 tiitli Ruhnu vabatahtlik päästeselts, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikele mõeldud koolitustel ja edukalt käivitanud Ruhnu vabatahtliku päästekomando tegevuse, seda kõike kaugel mere taga – Ruhnu saarel,” ütles Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits.

Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Lauri Lindoja märkis, et Ruhnu vabatahtlik päästeselts on alguse saanud Pärnust 100 km kaugusel mere taga. Praeguseks on seal nimekirjas üheksa liiget ja kõik on aktiivselt osalenud vabatahtliku päästja koolitusel.

“Märkimisväärne on, et vabatahtliku päästekomandona on tegutsetud napilt alla aasta, kuid juba ollakse valmis arendama pilootprojekti käigus vabatahtlike poolt pakutavate päästetööde teenuste hulka,” tähendas Lindoja. “Nimelt alustatakse suitsusukeldumise ettevalmistumisega.”

Aasta tegija tiitli pälvis aga Nõva tuletõrjeselts silmapaistvate soorituste eest päästetöödel, ennetustööl ja õppustel.