Saaremaa meeskond on taanlaste alistamiseks valmis

Täna õhtul kell 20 kohtub Saaremaa Võrkpalliklubi CEV Challenge Cupi kvalifikatsiooniringi korduskohtumises Taani pealinna Kopenhaageni külje all tegutseva Gentofte Volley meeskonnaga ja edu korral jätkatakse järgmises ringis.

Esmaspäeva hommikul Gentoftesse jõudnud saarlaste delegatsiooni kuulub 12 mängijat, taustajõud, ajakirjanikud ja kümmekond fänni ning lisa peaks saabuma veelgi. Kuressaare spordihoones mängul käinud Gentofte klubijuhtide sõnul neil sellist publikut ei ole ning seepärast võib kujuneda isegi olukord, et saarlased mängivad tänu tribüünidelt tulevale toetusele kui kodusaalis.

Teekonda alustati Tallinnast hommikul kell seitse. Saaremaa meeskonna mänedžer Hannes Sepp ütles, et tõusma pidi küll varakult, aga reis läks suhteliselt kiirelt, sest lennureis kestis vaid poolteist tundi ja hotelli jõudmine ei võtnud ka palju aega.

Pärast väikest puhkust ja hommikusööki koguti mehed video vaatamisele, et veel kord tutvuda vastaste liikumistega, ohtlikumate meeste rünnakutsoonidega ja ka nõrkade kohtadega. Päev lõpetati saalitreeningu ja oludega kohanemisega.

Taanlased on majutanud delegatsiooni hotelli, mis asub mängusaalist veerandtunnise jalutustee kaugusel. “Elamistingimused on rahuldavad, saal tundus ka olema igati normaalne,” tõdes Hannes Sepp. “Siit tuleb edasi saada ja muud varianti lihtsalt ei ole. Kui peaksime miskipärast kaotama, siis tuleb kõigil hakata peeglisse vaatama. Anname endast kõik sada protsenti, et prantslased meile külla tuleksid.”

Viimases Eesti-Läti ühisliiga kohtumises andis peatreener Urmas Tali euromängu silmas pidades mitmele põhimehele puhkust ja mäng kaotati kodus Selver Tallinnale 0 : 3. Seda suuremat panust neilt nüüd oodatakse.

“See, et me nii vara hakkasime reisima ja mehi pisut väsitas, ei tohiks määravaks saada,” märkis Sepp. “Oleme õigel ajal kohal, jõuame puhata ja treenida ning usun, et peatreener suudab mehed vajalikku mänguvormi saada.”

Eelmisel teisipäeval Kuressaares mängitud kohtumise võitis Saaremaa 3 : 0. Selleks, et jõuda teise ringi, peab korduskohtumises võitma vähemalt kaks geimi. 0 : 3 või 1 : 3 kaotuse korral mängitakse kuldne geim, mille võitja kohtub Prantsusmaa tippklubi Poitiers´iga. Viimane on oma koduliigas võitnud tänavu kõik kohtumised.