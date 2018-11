Saaremaa mehed ootavad Taanis publikult tõhusat toetust

Kui Saaremaa Võrkpalliklubi mehed on harjunud Kuressaare spordihoones mängima täismaja ees, siis publiku toetust oodatakse ka teisipäeva õhtuses CEV Challenge Cupi kvalifikatsiooniringi korduskohtumises Taani pealinna Kopenhaageni külje all tegutseva Gentofte Volley meeskonna kodusaalis.

Kuressaare spordihoones elas avakohtumisele kaasa 800 peatvaatajat ning nii loodavad meeskond ja klubi juhtkond, et Gentofte kodusaali 500 istekohast kuulub vähemalt sadakond kodusaarelt kohale sõitnud ja Taanis elavatele eestlastest võrkpallisõpradele.

Saaremaa võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp ütles, et kodust on fänne kaasa tulnud kümmekond ja ta on suhelnud ka kohalikega läbi facebooki grupi eestlased Taanis, kus on umbes 1400 liiget.

“Olen neile infot jaganud, et selline mäng toimub ja kutsusin neid eestlastele kaasa elama,” rääkis Sepp. “Tagasisideme põhjal võib öelda, et toetust on tulemas, kuid on raske prognoosida on seda 10 või 50 inimest. Aga ma loodan, et meie fännid, kes on harjunud häält tegema on võtnud plaani taanlased siin ikka üle karjuda.”

Otsustavaks lahinguks on ka tõsiselt valmistutud. Kodust on kaasas 6X3 m bänner, lipud, plaksutajad ja pasunad ning tribüünil ollakse mänguks valmis. “Meestele on see äärmiselt oluline ja nad on tunnistanud, et toetus tribüünidelt annab neile palju juurde eriti, kui fännid kaasa elavad. See on juba teist aasta meie trump ja õnneks on fännid ka siin.”

Hannes Sepa sõnul annab mängusaal taanlastele kindlasti väikese eelise, aga esmapilgul tundub olevat mängupaik igati korralik, kuigi see on ehitatud juba 70-aastatel. “Valgus on korralik ja ruumi mängimiseks on. Lagi ei ole nii kõrge kui meil, aga miinimumnormidele vastav nii, et selle taha ei tohiks küll midagi jääda. Ja eks mehed peavad tulemusega kohale sõitnud fänne tänama.”