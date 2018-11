Siim Põlluäär: edu võti on meeskondlik mäng

Saaremaa võrkpalliklubi kapten Siim Põlluäär tunnistas täna õhtul Taani pealinna Kopenhaageni külje all tegutseva Gentofte Volley meeskonna kodusaalis kell 20 algava CEV Challenge Cupi kvalifikatsiooniringi korduskohtumise eel, et esmaspäev oli küll seoses väga varase ärkamisega pikk, aga mehed olid end õhtuseks trenniks välja puhanud ja töö meeleolul ei olnud viga.

“Püüdsime ennast liikuma saada, ega siin muud enam teha ei ole. Tundub, et seis on korralik, kõik on tahtmist täis ja kõik on lahinguks valmis,” lausus kapten. “Peame samamoodi iga palli eest võitlema ja oma emotsiooni välja laskma. Meeskondlik mäng peab õnnestuma, see on edu võti. Saal on väiksema poolne, aga ei ole viga, saame hakkama.”

Meeskonna peatreener Urmas Tali hinnangul on saal pisut kõrgema laega, kui see on TTÜs, kuid täiesti mängitav. Ta tunnistas, et ootas hullemat, kuid olulisem on, et vajadusel peaks kõik mehed rivis olema.

“Peame olema valmis selleks, et taanlased mingeid asju muudavad ja määravaks saab, kui hästi me suudame oma individuaalseid tugevusi ära kasutada,” lisas Tali.