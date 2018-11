Sotsiaalmajas maiustas kratt lapse tordi kallal

Eelmisel nädalal kutsuti politsei Pikale tänavale sotsiaalmajja põhjusel, et lapsele ostetud tordi kallal oli käinud maiustamas keegi võõras.



Politsei pressiesindaja Ilmar Kahro kinnitas, et politseil oli laupäeval tõepoolest sotsiaalmajja asja. “Politsei sai teate, et Kuressaares on kortermajas mitu päeva järjest lõigatud ja söödud teataja torti, mis seisis ühisköögi külmkapis,” rääkis Kahro. Lugu oli seda inetum, et kinnises pakendis tort oli mõeldud kingiks lapsele. Maiustaja isik saadi teada ning politsei vestles mõlema osapoolega ja lepitas nad ära. “Torti loata söönu lubas asemele tuua kaks torti,” ütles Kahro.

Saarte Häälele teadaolevalt ei lõppenud asi siiski nii lihtsalt, vaid juba järgmisel päeval oli kapist kadunud lapsele mõeldud kohuke.

Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter ütles, et selline kahetsusväärne juhtum küll oli, kuid üldiselt sotsiaalmajas vargused levinud ei ole. “Sotsiaalmaja territooriumil ja üldkasutatavates ruumides on turvalisuse tagamiseks videovalve,” lisas Vahter.