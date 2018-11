Kuigi juba pikemat aega on liikunud jutud, et Eesti töötukassa Saaremaa osakond on kohe-kohe uude kohta – näiteks Saaremaa kaubamajja – kolimas, siis seni pole mingeid kokkuleppeid ega ka sobivaid ruume.



“Oleme jätkuvalt otsingutel,” kinnitas Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik. Ta rääkis, et seoses töövaldkonna laienemise ja vajadusega kliendisõbralikuma keskkonna järele otsivad nad uut üüripinda Kuressaare kesklinna piirkonnas. “Soovitavalt maakondliku bussijaama lähedal,” lisas Reimaa-Lepik.

Kel on töötukassale sobivat rendipinda pakkuda, neil palub töötukassa osakonna juhataja pöörduda täiendava info saamiseks Tarmo Peeduli poole meiliaadressil tarmo.peeduli@tootukassa.ee.