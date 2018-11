Bellingshauseni monument ootab toetajaid

Mälestusansambli püstitamise esialgseks maksumuseks on arvestatud 110 000 eurot. Summa kokkusaamiseks loodab selts kõigi Eestis tegutsevate firmade ja ettevõtete ning eraisikute abile.

Toetamist loodetakse kõigilt, kellele on tähtis Saaremaalt pärit meresõitjate ja nende tehtud avastuste väärikas jäädvustamine tulevastele põlvedele. Mälestusansambel on kavas avada 2020. aasta suvel, et ühtlasi tähistada 200 aasta möödumist maakera viimase mandri – Antarktise avastamisest.

Valgest ja mustast marmorist mälestusansambli rajamist on lubanud juba toetada Vene Geograafiaselts ja Saaremaa vald. Arutatud on ka, kuidas jäädvustada ja avalikustada kõigi nende nimesid, kes on annetanud teatava summa.

Maadeavastaja mälestuse väärikas jäädvustamine tema sünnisaarel võeti tõsiselt ette 2014. aastal, mil Kuressaare linnuses allkirjastati kavatsuste protokoll. Protokollijärgselt kuulutati 2014. aasta sügisel välja üleriigiline konkurss mälestusmärgile ideelahenduse leidmiseks. Laekus kuus tööd, millest hinnati kõige väärilisemaks Gunnar Varese ideelahendus “Rannikujää”.

Toetuse saab kanda Saaremaa merekultuuri seltsi erikontole SEB-pangas EE361010220274860228.