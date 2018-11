JUHTKIRI: Viimane kustutab tuled

Sellist pealkirja kandis majandushuvilise saarlase Aivar Sõrme kirjutis kuue aasta taguses Saarte Hääles. Sõrm tõdes toona, et saarlastel on oma kestmise osas tõsist muret tulnud tunda vaid ühel korral – pärast Põhjasõda ja sellele järgnenud katku.



“Ka ilmasõjad ja küüditamine on vahepeal mingil hetkel saarlaste ridu kõvasti hõrendanud, kuid nii hulluks kui tänapäeval pole asi ometi läinud,” arvas Sõrm toona.

Statistika näitab, et vahepealsete aastatega midagi helgemaks muutunud ei ole. Rahvastiku kahanemine jätkub täie hooga ning prognoosi järgi elab meie niigi kokkukuivanud elanikkonnaga Saare maakonnas paarikümne aasta pärast veel kümme tuhat inimest vähem kui praegu.

Kuidas peatada tööjõulise – ja laste soetamise ealise – elanikkonna väljavool ning meelitada neid, kes siit juba läinud, tagasi tulema?

Selge on see, et ainuüksi kohalike ponnistustest elu- ja töökeskkonna parandamiseks ei piisa. Riigi tasemel otsustajatel tuleb pead tööle panna, jalad kõhu alt välja tõmmata ning tegutsema asuda. Muidu pole see päev, kus viimane tuled kustutab, enam kuigi kaugel.