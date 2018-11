Kokkamine on kordades kergem…

… kui kirjutamine!” ütleb äsja raamatuga mahasaanud tippkokk Peeter Pihel. Võib-olla on üks põhjusi ka selles, et ta on läinud raskema vastupanu teed ja püüdnud ühtede kaante vahele ära mahutada nii koka-, eluloo- kui ka reisiraamatu.



Tõepoolest, raamatus “Minu kodu, maa ja meri. Eesti” on nii retsepte kui ka elu- ja olulugusid. “Pigem ongi see elustiili raamat. Selles on lihtsad hetked meie elust, mida me sageli hinnata ei oska. On palju loodust, Eestimaa inimesi. Mõned lood on mul mõtteis olnud juba aastaid. Kõige mahukam ja keerulisem oli ikkagi retseptide kirjutamine,” tunnistab autor ja loodab oma sõnul, et iga huviline, kel piisavalt tahtmist katsetada, nende retseptide järgi ka road valmis saab. “On lihtsamaid ja on ka keerukamaid.”

Testgrupiks olid Piheli lähemad sõbrad, kelle tänuväärne kriitika oli kindlasti abiks. Raamatust läbikumav armastus Eesti looduse, inimeste ja roogade vastu kristalliseerus kindlasti nendel pikkadel aastatel, mil Pihel kodumaalt eemal viibis ja Põhjamaade köökides leiba teenis. “Ära olles näed asju natuke teise nurga alt, tekivad uued arusaamad, seegi on liikumapanev jõud. Aga koju tagasi tulla on alati hea, vastupidiselt tundes oleks midagi valesti.”

Raamatu puhul oli Piheli sõnul esmatähtis saada paika formaat ja nägemus. Et see oleks üheselt arusaadav ka fotograafile ja kirjastajale. “Ma arvan, et see õnnestus päris hästi. Tähtis on lugejail aru saada, miks me, eestlased, just sellised oleme ja miks just niimoodi käitume.”

Palju ideid andis ka eelmisel aastal toimunud Eesti EL-i eesistumine, mille toitlustuse poolega Pihel vägagi lähedalt kokku puutus. “Tuli palju positiivset vastukaja, ka meie Euroopa sõpradelt. Kokkuvõtteid tehes suudeti mulle pähe panna mõte, et sellist raamatut oleks vaja. Ei olegi sellist raamatut, mida väliskülalistele pakkuda, mis räägiks meie köögist ja inimestest.”

Raamatut on saatnud müügiedu ja esiktiraaž Piheli sõnul juba lõpukorral. Sellele vaatamata on autor kindel et tiitel “kirjanikuhärra” laseb end esialgu veel oodata.