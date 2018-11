Kuus aastat kestnud toasooja hinnalangus lõppes

Kuressaare linna toasooja hinnakõver võttis pärast kuut aastat kestnud langust suuna ülespoole. 1. oktoobrist on soojusenergia käibemaksuga müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 52,07 eurot/MWh ehk 10,7 % kõrgem kui seni.



AS-i Kuressaare Soojus juhatuse liige Paul Leemet ütles, et hinnatõusu põhjustas hakkpuidu kallinemine, mille hind on võrreldes aastatagusega tõusnud 30%. Kuressaare Soojus kasutab toasooja tootmisel 97% hakkpuitu ja 3% põlevkiviõli.

Kuivõrd viimase aasta jooksul umbes kolmandiku võrra tõusnud elektrienergia hind praeguses toasooja hinnatõusus veel ei kajastu, siis võib toasooja hind teha lähiajal veel ühe nõksu ülespoole. Elekter moodustab soojusenergia hinnast 5%.

Samuti seisab hinnatõus ees Kuressaare Soojuse majandamisel olevas Orissaare võrgupiirkonnas, kus praegu on hind veel endine – 60,60 eurot/MWh koos käibemaksuga. Orissaare katlamaja töötab hakkpuidul.

Soojusenergia hind Kuressaare võrgupiirkonnas oli aegade kõrgeimal tasemale 2012. aastal, kui toa-soe maksis 55,75 eurot/MWh. Viimase kuue aasta madalaim hind 47,04 eurot/MWh kehtis 1. jaanuarist 2017 kuni 1. oktoobrini 2018.