LUGEJA KÜSIB: Meie ettevõte võetakse 1. jaanuaril üle…

Meie ettevõte võetakse 1. jaanuaril üle ja tulevane tööandja peab juba töötajatega läbirääkimisi töölepingu uue redaktsiooni sõlmimiseks. Ta saatis tutvumiseks ka uued ametijuhendid. Kas see on seaduspärane? Mis saab, kui ma ei nõustu uute pakutud tingimustega?



Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse alal:

Töölepingu seadus sätestab, et kui ülevõttev ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust, siis lähevad töölepingud vastavalt võlaõigusseadusele muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale.

See tähendab, et ettevõtte ja töölepingute ülemineku olukorras peab seadusandja vaates asenduma üks tööandja teisega ning kõik muud tingimused jääma kehtima nii, nagu seni kehtisid. Kuid siin tuleb arvestada töösuhte poolte tegelike vajaduste ja võimalustega, muu hulgas võimalusega alustada igal ajal läbirääkimisi töölepingu tingimuste muutmiseks või täpsustamiseks.

Läbirääkimiste protsessi alustamine sellises olukorras on täiesti normaalne ning sellesse peaksid kaasatud olema kõik osapooled, st senine tööandja, uus tööandja, iga üleminev töötaja ja ka need töötajad, kellega koos uues ettevõttes jätkatakse.

Läbirääkimised on olulised, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mis toimub, mis eesmärgil ja millised võivad olla ühe või teise otsuse tagajärjed. Kindlasti on seejuures olulisel kohal töötajate võrdse kohtlemise tagamine.

Just võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste tagamine on sageli põhjus, miks ülevõttev tööandja pakub ületulevatele töötajatele uut töö­lepingu redaktsiooni, mis oma tingimustelt vastaks nende töötajate töölepingutele, kes juba töötavad tema ettevõttes.

Üleminev töötaja ei pea nõustuma tulevase tööandja pakutavate tingimustega, kuid ta peab kindlasti tegema sel juhul omapoolseid ettepanekuid, mis tingimustel ta on nõus töösuhet jätkama.

Kui tulevane tööandja ja üleminev töötaja ei leiagi ühist arusaama, kuidas töösuhet pärast ülemineku toimumist jätkata, siis on lahenduseks erinevad variandid:

1) töötaja töötab senistel tingimustel edasi, sest tööleping peab seaduse järgi muutumatul kujul üle minema, ning ootab uue tööandja edasisi otsuseid ja pakkumisi ehk jätkatakse läbirääkimisi;

2) töötaja lahkub enne üleminekut korralise ülesütlemisega ehk omal soovil või poolte kokkuleppel oma senise tööandjaga;

3) senine ja uus tööandja lepivad kokku töökorralduse muudatustes, mis võib viia koondamisolukorrani ehk teatud tööd lõpevad ülemineku hetkest. Siin on oluline märkida, et töötaja ise koondamist nõuda ei saa, vaid selle otsuse saavad teha ainult tööandjad.