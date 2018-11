Õpilased pühendavad talveballi SÜG-i 100. juubeliaastale

Saaremaa ühisgümnaasiumi 10. klasside korraldatav gümnasistide talveball on kooli üks uuemaid traditsioone, mis toimub kolmandat korda. “Kuid sel aastal on meil ka, mida tähistada,” märkis talveballi korraldusmeeskonna liige Lotta Meet. “Nimelt on saabumas Saaremaa vanima gümnaasiumi, Saaremaa ühisgümnaasiumi sajas sünnipäev.”



Seega on ka balli teema Saaremaa ühisgümnaasium 100. “Meie soov on, et meie korraldatav ball oleks suur sünnipäevakingitus koolile tema sajandaks sünnipäevaks,” ütles Meet.

Üritus toimub kooli sünnipäeva paiku 18. jaanuaril suures aulas, millest saab üheks õhtuks ballisaal. “Eelmiste aastate edu põhjal oleme arvestanud ligi 160 osalejaga.”

Kuna balli korraldab kooli 10. klassi õpilastest komplekteeritud korraldusmeeskond, on eelarve ja võimalused üpriski minimalistlikud, mainis Meet. “See-eest panustame ise balli õnnestumisse oma aja ja vaevaga, et lõpptulemus oleks võimalikult särav ja nauditav nii meile, meie koolikaaslastele kui ka esinejatele.”

Ometi ei põlga korraldajad ära kellegi abi, kes tunnevad, et saavad või tahavad kuidagi talveballi panustada.