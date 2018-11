Sagur soovib vallalt Kaali kompleksi maad välja osta

MTÜ Kaali Külastuskeskus avaldas soovi osta Saaremaa vallas Kaali külas asuvad kinnistud, mis kannavad nime Muuseumi (koos Triibuga), Pirni ja Muru.



Haakeri OÜ ja Kaali Külastuskeskus MTÜ juhatuse liige Alver Sagur selgitab vallavalitsusele läkitatud avalduses, et Muuseumi ja Triibu kinnistul asuvad neile kuuluvad ehitised, Pirni ja Muru kinnistul asub aga maaküte. Ta toob välja, et esimesena mainitud kinnistute osas on sõlmitud hoonestusõigused 50 aastaks.

Mis puudutab Muru kinnistut, siis sellele on endise Pihtla vallavolikogu otsusega antud isiklik kasutusõigus maakütte paigaldamiseks. Lisaks soovib Haakeri OÜ osta kinnistuid nimega Müügiplatsi ja Vabaõhukohvik, millele on seatud hoonestusõigused 36 aastaks ja sealgi asuvad osaühingule kuuluvad ehitised.

Sagur selgitab, et Kaali keskuse külastatavus on aasta-aastalt üha kasvanud. Nii Kaali külastuskeskus kui ka osaühingu tegevus on samal ajal järjepidevalt arenenud ja muutnud Kaali keskust atraktiivsemaks.

Ta juhib tähelepanu, et 2018. aasta turismimessil oli parima turismiarendaja nominendiks seatud kogu Kaali kompleks: trahter, hotell, muuseum, konverentsikeskus, kauplus ja turiste teenindava infrastruktuuri korrashoid.

“Olime pjedestaalil koos suurte tegijatega, nagu Kultuurikatel, Lennusadam, Telliskivi loomekeskus,” märgib Sagur. “Kaalist on saanud üks olulisemaid kohti, mida iga Saaremaale tulija külastab.”