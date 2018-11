Sarbuss korrigeerib tegevusplaane

Saaremaa transpordiettevõtte Sarbuss AS nõukogu otsustas ettevõtte tegevuse ümber korraldada.



“Tingimused on oluliselt muutunud, võrreldes sellega, kui äriplaane tehti ja kõige tõenäolisem lahendus on peamiselt Eestis toimuva reisijateveo ning Kesk- ja Lääne-Euroopas teostatava kaubaveo lahutamine,” ütles Sarbuss AS-i nõukogu esimees Vjatšeslav Leedo. “Kuidas täpselt edasi, sellele peab vastuse andma ettevõtte saneerimine,” täpsustas ta.

Leedo hinnangul tuleb maad kuulata, mis tulevik kütusepoliitika osas Eestis tuua võib, ja tõsiselt kaaluda valikuid. “Kütusehinnast tulenevate riskide mõju on päris suur ja nende riskide realiseerumise tõenäosus on liiga suur, et strateegiat muutmata edasi minna,” avaldas Leedo. Ettevõtja hinnangul loodab nõukogu selguse saada enne suve.