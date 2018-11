Taxify sihib Aafrikas suurt kasvu

Taxify loodab oma äri Aafrikas järgmise kahe aasta jooksul kasvatada kümme korda, ütles ettevõtte saarlasest asutaja ja juht Markus Villig Reutersile.



Eesti idufirma plaanib 2019. aastal lisada rohkem teenuseid ja jõuda rohkematesse riikidesse, rääkis Villig sel nädalal Lissabonis toimunud digikonverentsil Web Summit. Samas ei tahtnud ta uusi detaile veel avaldada, vahendas Äripäev.

“Me näeme Aafrikas üüratut potentsiaali kasvada vähemalt kümme korda järgneva kahe aastaga,” ütles Villig Reutersile. “Me kasvatasime sõitude arvu kümme korda 2017. aastal ja me oleme ka sel aastal üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid oma sektoris.”

Äripäev on varem kirjutanud, et Taxifyl on Aafrikas Uberist veel vähem kasutajaid, kuid firma võttis seal kiiremini kasutusele mootorrattad ning püüab oma platvormile juhte väiksema vahendustasuga.

Eesti idufirma Taxify sõnul on neil kuues Aafrika riigis – Ugandas, Lõuna-Aafrikas, Nigeerias, Tansaanias, Keenias ja Ghanas – 2,4 miljonit aktiivset kasutajat. Uberil on enda teatel neil turgudel aktiivseid kasutajaid 1,3 miljonit, kirjutab Wall Street Journal.

Taxify juht ja asutaja Markus Villig on varem öelnud Wall Street Journalile, et kavatseb Aafrikas kasvamiseks kulutada paari järgmise aasta jooksul sadu miljoneid dollareid.

“Aafrikas on nõudlus sõidujagamisteenuste vastu palju suurem kui arenenud maailmas ja Euroopas, sest seal on vähe ühis­transporti ja omatakse vähe autosid,” rääkis Villig intervjuus. “Ja tänu kõrgele tööpuudusele otsivad inimesed lihtsaid ja paindlikke viise raha teenimiseks.”