Esimene meestekonverents aitab murda stereotüüpe

MTÜ Saaremaa Vähiühing pühendab Saaremaa esimese meestekonverentsi Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja kõigile Eesti inimestele, kes usuvad, et Eesti väärib palju terveid ja õnnelikke mehi.



“Mees on see, kes ei nuta. Mees on tugev ja peab end füüsiliselt pidevalt proovile panema. Tal ei ole emotsioone, ta on kalkuleeriv ja põhimõtteliselt purunematu. Me­he ülesanne on tuua leib lauale, võidelda vaenlastega ja kui ta sellega hakkama ei saa, siis parem astugu rivist välja,” tõi MTÜ Saaremaa Vähiühing juhatuse liige Siiri Rannama näiteid laialt levinud arvamustest ja hoiakutest.

Rannama sõnul soovivad meestekonverentsi korraldajad, et Saaremaa mees – ükskõik mis vanuses – saaks sõnumi, et on olemas võimalusi ja vahendeid, kuidas tagada oma hea toimetulek ning mitte jääda oma muredega üksi.

Laupäeval Arensburg Boutique Hotel & Spa konverentsisaalis toimuv konverents on jagatud kolmeks omaette teemaks, mis keskenduvad meeste füüsilisele ja vaimsele tervisele ning sotsiaalsele elule; sellele, mida mehed arvavad, kuidas käituvad ning millises hoiakute ja ootuste keskkonnas nad igapäevaselt elavad. Ning kuidas teha nii, et mehed elaksid kauem ja oleksid eluga rohkem rahul.

Konverents käsitleb toitumist, liikumist, alkoholismi, koduvägivalda, peresuhteid, üksikvanemaks olemist ja palju muud. Räägitakse ka sõltuvustest ja sellest, kuidas paljud ühiskondlikud murekohad on aastatepikkuse käitumise, suhtumise, stereotüüpide ja hoiakute tagajärg.

Füsioterapeut ja ettevõtja Lauri Rannama räägib eesti mehe tervisest, psühholoog ja jooksja Kristjan Puusild aga kriisist välja liikumisest – seda nii vaimselt kui ka füüsiliselt.

Meestearst Kristjan Pomm arutleb meeste seksuaaltervise üle meestearsti vaatevinklist.

Hollandist pärit sotsiaalpedagoogi ja koolitaja Umberto Dorus Geertsi teema on “Mehed ei nuta”. Loengutele järgneb arutelu ja inspiratsiooniminutid. Konverentsi juhib Kris Leinatamm sihtasutusest Leinatamme Fond.

Meestekonverents on kolmas ettevõtmine MTÜ Saaremaa Vähiühing korraldatavast sarjast “Saarlaste tervisekonverentsid”. Ühing korraldab konverentsi koostöös Saaremaa vallavalitsusega, SA-ga Leinatamme Fond, SA-ga Kuressaare Haigla ja mitmete kohalike ettevõtjatega. Konverentsi toimumist toetavad ka kohaliku omaalgatuse programm ja EV100 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kella 9.30-st kella 16.30-ni kestval konverentsil osalemine on kõigile huvilistele tasuta, küll aga on vajalik eelregistreerimine. Seda saab teha portaali www.ev100.ee või Facebookis ürituse Meestekonverents lehe kaudu.