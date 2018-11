Filminädala kuues tulemine

Hingedekuu viimasel nädalal korraldab Kuressaare Linnateater filminädala, mille märksõnaks on sel aastal põnevad isikulood. Avapäeval, 24. novembril saab vaadata jalgrattaspordi telgitagustesse. Ivar Jurtšenko spordidokumentaali “Mäed, mida polnud” fookuses on väikesest Vändrast profispordi maailma tippu tõusnud Rein Taaramäe ja Tanel Kangert. Linastusel on külas filmi operaator ja kaasautor Taavi Arus.

Õhtu jätkub Jaapani filmiga “Poevargad”, mis Cannes´i filmifestivalil võitis Kuldse Palmioksa ja osaleb ka Pimedate Ööde filmifestivalil programmis “Signatuurid”.

Filmiga “Muumid ja talvine imedemaa” tehakse kummardus Tove Janssoni armastatud koomiksisarjale. 30. novembri õhtul linastub aga Eesti esimene kogu pere jõulufilm “Eia jõulud Tondikakul”. Külla saabub ka filmi režissöör Anu Aun.

Maailma esimene täismahus käsitsi maalitud film “Armastusega Vincent” äratab ellu Vincent van Goghi maalid, et rääkida kunstniku elu- ja surmalugu. Vaataja silme eest jookseb läbi enam kui 65 000 õlimaali.

Tänu MoeKunstiKinole saame osa maailma kõrgmoest filmis “Westwood: punkar, ikoon, aktivist”. Linastusele eelneb Westwoodi moemajas praktikal olnud Xenia Joosti videokommentaar.

Freddie Mercury elust ja ansambli Queeni tekkest ja edust rääkiv “Bohemian Rhapsody” on aga sedasorti film, mida on soov vaadata mitu korda ja kindlasti suurelt ekraanilt. Dokumentaalfilm “Vello Salo. Igapäevaelu müstika” on aga lugu ühest vanast ja targast, kuid oma kiiksude ja viguritega mehest, kes teeb ettevalmistusi sellest maailmast lahkumiseks.

Kinoklassikuid esindavad seekord Lars von Trier ja Paolo Sorrentino. “Maja, mille Jack ehitas” esilinastus tänavusel Cannes´i filmifestivalil ja tekitas oma õudusega kohe maailma eri paigus väga palju poleemikat.

Filmidega “Kohutav ilu” ja “Noorus” Eesti publiku teadvusse jõudnud Paolo Sorrentino flirdib tundlike teemadega ka oma uusimas filmis “Silvio”. See on mängufilm Itaalia ekspresidendist Silvio Berlusconist, mis esilinastub Baltikumis esmakordselt just Kuressaare filminädalal.

Programm ja piletid on Kuressaare Linnateatri kodulehel www.klteater.ee/kinokava ja TeatriKino Facebooki lehel.

Elen Pärtel-Saar, Kuressaare filminädala peakorraldaja