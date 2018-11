JUHTKIRI: Tugev kui tammepuu?

Mehi on ikka peetud tugevamaks sugupooleks. “Mis mees see on, kes hakkama ei saa!” on ka meeste endi seas levinud suhtumine. Õige mees tuleb ise toime ega tõtta oma muret teistele kurtma – pigem püüab oma jamad ise lahendada. Kui oma auto tervise eest hoolitseb mees innukalt, siis ise läheb ta arsti juurde alles viimases hädas. Vahel liiga hilja.



Ka needsamad stereotüüpsed arusaamad ja hoiakud on pannud meeste õlule raske koorma: kohustuse olla tugev kui tammepuu. Või siis vähemalt teistele sellisena näida. Ometi võib ka tugevaim – või see, kes sellisena näib – ühel hetkel murduda.

Mida teha, et mehed oleksid terved, elaksid kauem ja õnnelikult. Vastuseid nendele küsimustele aitab ehk saada Saaremaa vähiühingu korraldatav meestekonverents, mis leiab aset juba sel laupäeval. Mees, mine ka ise kuulama, mida sel konverentsil räägitakse! Mine tea – ehk kulub marjaks.