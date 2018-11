Kontrollige oma elukohaandmeid

Enne 1. jaanuarit 2019 peaksid vallavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitama kõik need, kelle andmed on praegu registris vaid omavalitsuse täpsusega (puudub küla või tänav, maja- või korterinumber).

Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille tulemusena jäävad rahvastikuregistris märkimata nende inimeste elukohaandmed, kes pärast kolimist pole oma andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Seetõttu on inimese elukoht vaid linna või valla täpsusega. Saaremaa vallas puudutab see ligi 250 inimest.

Andmete uuendamist ei tasu jätta viimasele minutile, muidu võib jaanuaris tabada halb üllatus, et inimene jääb ilma elukohaga seotud avalikest teenustest, nagu lasteaiakoha või toetuste saamine, juhiloa pikendamine vms. Ka riigiasutused saadavad kutseid, nt vähi sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse kantud aadressil.

Elukoha saab registreerida eesti.ee veebilehel, samuti võib saata vallavalitsusele elukohateate oma praegu kehtivate elukohaandmetega. Küsimuste korral helistage tel 45 25 018.

Anne Raik, rahvastikutoimingute spetsialist