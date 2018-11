Maailmatasemel võrkpall tuuakse saarlastele koju

Kui vanarahvas teadis ikka rääkida, kuidas “prantsus Moskvas käis”, siis pärast seda, kui Saaremaa Võrkpalliklubi alistas Eurosarjas kahe mängu kokkuvõttes Taani klubi Gentofte, saab varsti rääkida sellest, kuidas “prantsus Saaremaal käis”, sest järgmine vastane Poitiers tuleb just Prantsusmaalt.



“Olen õnnelik, et edasi saime,” rõõmustas Saaremaa VK mänedžer Hannes Sepp. “Aga tuleb jälle väga palju tegemist, sest nii lühikese ajaga peab nüüd ette valmistama koduse mängu ja Prantsusmaale mineku. Muidugi kahju, et me täna ei võitnud, aga see pinge langus oli silmnähtav ja lõpp ei olnud päris selline, nagu oleks tahtnud, kuid kokkuvõttes oli oluline edasi saada.”

Kuigi võõrsil kaotati 2 : 3, oli see edasipääsuks piisav, sest Saaremaa oli kodus esimese mängu 3 : 0 võitnud ja nii tuli võõrsil vähemalt kaks geimi võita. Kui esimene kaotati 21 : 25, siis kaks järgmist kuulusid saarlastele 25 : 22 ja 25 : 15.

“Otsustav oli kokkuvõttes ikkagi teine geim. Kui oleks selle kaotanud, siis oleks ka päris raskeks läinud. Pinge oli maas, kui teise geimi kätte saime ja siis julgesin hakata mõtlema ka prantslastele,” ütles Saaremaa klubi diagonaalründaja Siim Põlluäär.

See tähendas, et eesmärk on täidetud ja võrkpalli CEV Challenge Cupil ootab ees järgmine vastane, seekord tõelisest maailmaklassist.

Võrkpalliklubi Poitiers mängib Prantsusmaa A Pro liigas, mis on meeste võrkpallis Prantsusmaa tipus ja ka üks Euroopa tippliigadest. Kahel aastal, 1999 ja 2011 on Poitiers liigamängud ka kinni pannud. Sel hooajal on Poitiers alustanud Prantsusmaa meistriliigat nelja võidu ja ühe kaotusega.

Delfi spordiportaal kirjutas, et prantslased hoidsid Saaremaa ja Gentofte Volley mängudel pöialt pigem Taani klubile. Põhjus pole mitte selles, et nad tunneksid saarlaste ees suurt aukartust, vaid hoopis selles, et Kuressaarde reis on märksa kurnavam.

Esmalt tuleb sõita Poitiers´st Pariisi, siis sealt Tallinna ning viimaks loksuda bussi ja praamiga Eesti pealinnast üle nelja tunni Kuressaarde. Tihedat mängugraafikut silmas pidades oleks dessant Kopenhaageni külje all olevasse Gentoftesse olnud märksa mugavam. Esimene mäng toimub 27. novembril Kuressaares, korduskohtumine nädal hiljem Prantsusmaal.

Saaremaa mängukalender on jõuludeni tihe. Sisuliselt kuu aja jooksul tuleb ära pidada neli Balti liiga mängu, eurosarja kohtumine Poitiers´ga ja maksimaalselt viis karikamängu. Seal sõltub kõik edukusest, esmalt selgitatakse Rakverega kahe mängu põhjal poolfinalist ja selsamal põhimõttel Selveriga finalist. Edu korral toimuks karikafinaal 22. detsembril Kuressaares.