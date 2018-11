Põline linnamees valmistab Küdema metsas köögimööblit

Tartus sirgunud Paul Saar (fotol) ei osanud uneski näha, et kunagi hakkab ta inimestele köögimööblit valmistama kusagil Saaremaa metsas.



“Ma olen põline linnainimene Tartust ja poleks iial arvanud, et mulle metsas niimoodi meeldib,” räägib Paul Saar kolimisest abikaasa Maire kodukanti.

Fakt on aga see, et juba neli aastat tuleb tema ettevõtte Menolet MP toodang Küdema metsade rüpest, kus asub väike, kuid nüüdisaegne mööblikoda. Sama kaua on Küdema olnud Paulile ka ürgsest loodusest ümbritsetud elukoht, kust linna tagasi ei sunni teda ükski ahvatlus. Ühtlasi annab Paul Saare valik meile teada, et oskuste ja töötahtega inimest ei takista miski eluga toime tulemast ka keset metsa.

Kuigi Paul võib ehitada nii kiikesid, saunasid kui ka terrasse, tellib enamik inimesi temalt köögimööblit, mille näidetest annab päris hea ülevaate ettevõtte Facebooki lehekülg. Info Küdema mööblikoja kohta levib suust suhu. Enamasti asuvad kliendid Kuressaares ja Küdemale satub neist vaid mõni üksik. “Mina lähen kohale, võtan mõõdud, koostan hinnapakkumise ning kui sobib, teeme ära,” räägib mööblimeister. Ainus vilets asi maakohas töötamise juures ongi see, et valmistoodang tuleb vedada 40 km taha.

Kuna mööblitootmine toob mehele leiva lauale, siis ei pea ta enese motiveerimiseks end sugugi tagant torkima, kuid teatud rutiin on asja juures enesestmõistetav. “Ega ma ei hakka hommikul kell 7 pihta nagu soomlased ja täpselt kell 16.30 panen jehhat,” ütleb Paul Saar. Vajadusel kestab tööpäev poole ööni. Viimasel ajal algab tööpäev kell 9, kuid piirdub harva vaid 8 tunniga. “Kui elada tahad, pead tegema rohkem,” nendib mööblivalmistaja, kelle sõnul tuleb tähtaegadest kinni pidada. “Tahad ju et kliente juurde tuleb, mitte et neid ära läheks.” Sageli läheb Paul tööga nii hoogu, et abikaasa peab kolm korda sööki soojendama, enne kui mööblimeister ükskord lauda jõuab.

Vabal ajal, kui päike käib kõrgema kaarega, korjab ta seeni ja marju, tegeleb mesilastega ja aitab abikaasa Mairel teetaimi korjata. Igasugune taimede korjamine rahustab närve, see on võrratu, kinnitab Paul, kes kõigi korvi poetatud sadade ja tuhandete õienuppude üle ka jooksvalt arvet peab. Arvet tuleb pidada ka mesilastelt saadud sutsakate üle. “Minu rekord on kuus matsu korraga jalga,” ütleb Paul.