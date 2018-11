Saaremaa Haldusesse 32 töökohta

Leisi valla kommunaalameti ja Lääne-Saare Halduse liitmisel uuest aastast tööd alustavasse Saaremaa valla haldusettevõttesse viiakse üle töökohad, mis on seni olnud vallavalitsuse struktuuris.



Vallavalitsus kinnitas teisipäeval detailse kava, mille kohaselt on uues haldusettevõttes juhataja (1 teenistuskoht), halduse peaspetsialistid (4), haldustöötajad (21,25), kalmistuvahid (3,25), kipper (1) ja mehaanik (1).

Kõige rohkem on Saaremaa Halduses haldustöötajaid, kelle kohta majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et tegemist on mitmekülgsete töötajatega. “Nende puhul on tegemist erinevate töölistega alates koristajast kuni traktoristini. Üldsõnaline on see seetõttu, et erinevaid ameteid on palju ja paljud teevadki mitut asja, talvel remondivad, suvel niidavad jne,” selgitas Tuisk.