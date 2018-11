Saaremaa perearstid on kolleegidega võrreldes noored

Saare maakonna perearstide keskmisest vanusest madalam on vaid nende Harjumaa kolleegide keskmine vanus.



Saare maakonnas tegutsevate perearstide keskmine vanus on 53,6 aastat, noorim perearst on kolmekümnene, vanim aga 67-aastane.

Harjumaa tohtrite keskmise vanusena on statistilises ülevaates märgitud 52 aastat, sealne noorim perearst on samuti 30-aastane, vanim aga 77-aastane.

Kõige eakamad perearstid töötavad Hiiumaal. Nende keskmine vanus on 63 aastat, noorim tohter on 62- ja eakaim 68-aastane.

Teisipäevane Postimees kirjutas, et enamik Eesti perearstidest on pensionieelikud. “Lähiajal paneb oma ameti maha 25 perearsti, kuid uute tohtrite leidmine nende asemele on terviseametile tõsine peavalu,” tõdeb Postimees.