Sõrulased soovivad oma ajalehega jätkata

Torgu osavallakogus arutati eile Saaremaa valla tõstatatud küsimust vallalehest ning kas kohalik Torgu Teataja peaks selle kõrval edaspidigi jätkama.



Osavallakogu esimehe Kaupo Vipi sõnul jõudis kogu seisukohale, et päris oma ajalehel on sõrulaste jaoks ikkagi natuke nagu emotsionaalne tähendus ning seega päris loobuda nad sellest ei tahaks. Tema sõnutsi võiks ju panna valla iga nurka puudutava info tõepoolest ka ühte suurde vallalehte kokku, kuid see poleks ikka päris see.

“Me leidsime, et kui mitte neljaleheküljelisena, nagu praegu, siis kaheküljelisena võiks Torgu Teataja ikka jätkata,” tähendas Vipp. “Kogukonna jaoks on sel mõneti emotsionaalne, aga mõneti püsimajäämise ankru väärtus.”

Osavallakogu esimehe sõnul oli Saaremaa vallavalitsus suhteliselt ratsionaalselt esitanud eelarvet silmas pidades küsimuse, kas piirkond näeb selliseks kohalikuks leheks üldse vajadust või äkki oleks mõttekam panna kogu info ühte patta suures kaks korda kuus ilmuvas vallalehes. “Leidsime, et mingi osa infost võiks ikka siia jääda. Et hea küll, võime kohaliku kobrulehe mahtu vähendada ja teha seda õhemalt, aga omaette väärtus on sel olemas.”

Vipp arvas, et ilmselt juba järgmine Torgu Teataja, mis ilmub detsembri alguses, tulebki mõnevõrra senisest õhem.

Torgu Teataja on seejuures üks vähestest piirkonna kohalikest ajalehtedest, mis ilmub väga regulaarselt ning vahel isegi nädal enne seda, kui uus kuu käes.