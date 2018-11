Juhtme tõttu komistanud pereliige, juhtmesse takerdunud koer või koristamise käigus ümbertõmmatud toolid. Kui on juba küllalt saanud sellest, et tolmuimeja juhe koristamise ajal igatepidi jalgu jääb, on aeg vaadata juhtmevabu lahendusi. Tänu tehnika arengule ei pea enam pelgama seda, et juhtmevabal tolmuimejal jagub jõudu vaid mõneks kiireks tõmbeks. Valides õige lahenduse, saab tervele kodule tiir peale tehtud.



Tolmuimeja on üks esmavajalikest kodumasinatest igas kodus. Järgnevalt annab soodsate hindadega e-pood Kaup24 lühida ülevaate vars- ja robottolmuimejatest.

Unusta juhtmed, tervita akut – varstolmuimeja

Varstolmuimeja all peetakse silmas varianti, kus tolmuimeja on kinnitatud otse käepideme külge. Samasse kinnitub ka aku, mida on kasutamise vahel vaja laadida. Selline tolmuimeja sobib ideaalselt keskmise suurusega ja väiksematesse kodudesse, kus tihtipeale ei pruugi olla kohtagi suurema tolmuimeja hoiustamiseks. Varstolmuimeja mahub peaaegu igale poole, alates kappidest ja lõpetades toanurkadega.

Tänu kergele kaalule ja väikestele mõõtmetele on seda väga mugav hoiupaigast välja võtta ja pärast tagasi panna, rääkimata mitmetasapinnalises eluruumis liikumisest. Väiksus peab siiski millegi arvelt tulema ja varstolmuimejal on selleks tolmukotiga võrreldes väiksem mahuti. Mahuti tühjendamine ei ole aga ebameeldiv tegevus ning tänu sellele, et ei pea eraldi tolmukotte soetama, õnnestub pikas plaanis ka rahaliselt säästa. Varstolmuimeja valimisekohta leiad huvitava arutelu Perekooli foorumist.

Mida paljud ei tea, on see, et teatud varstolmuimejate külge kinnitub ka väike käsitolmuimeja. Selle saab ühe liigutusega eemaldada ja kasutada mõne kindla koha puhastamiseks. Näiteks kui köögis on leivapuru maha aetud või kui oleks vaja diivanipatjade vahe puhtaks tõmmata. Seejärel saab käsitolmuimeja tagasi varre külge panna ja varstolmuimeja on jälle kasutusvalmis.

Aeg kohvitada, las robot koristab – robottolmuimeja



Robottolmuimejad on tulnud selleks, et jääda. Pole teada ühtegi teist tolmuimeja tüüpi, mis teeks töö iseseisvalt sinu eest ära. Robottolmuimeja on ideaalne variant neile, kes soovivad oma ajaga midagi paremat teha või kelle peres olevad lapsed või loomad kardavad tolmuimeja heli. Lahkud mustast kodust ja tagasi tulles ootab ees tolmust puhastatud põrand ja seda ilma mingite ebamugavusteta.

Robot õpib väga kiiresti ära ruumipaigutuse ja arvutab välja kõige efektiivsema trajektoori. Kui aku vahepeal tühjaks saab, liigub robot tagasi laadimispessa ja jätkab hiljem sealt, kus tal pooleli jäi. Millal robottolmuimeja tööle hakkab, saab nii programmeerida kui ka näiteks nutitelefoni rakenduse kaudu määrata. Muidugi sõltuvad kõik täpsemad võimalused sellest, millise roboti sa valid. Veel nüansse robotimeja valimisest leiad Arvutimaailma artiklist.

Päris iga asjaga robottolmuimeja siiski hakkama ei saa. Robotil ei ole oskusi iseseisvalt treppidest üles ja alla käia ning tubadevahelisel liikumisel võivad probleemiks osutuda ka liigkõrged lävepakud. Pikalt oli probleemiks ka see, et tolmuimejad ei ulatanud nurki puhastama, ent kui valida väiksema ümbermõõduga mudel, on see probleem lahendatud.

Head ja vead kokkuvõtlikult



Juhtmevabade tolmuimejate kasutamine pakub tõeliselt palju vabadust. Tolmuimejat saab kasutada just seal, kus vaja, ja pole vaja otsida vabu pistikupesi. Robottolmuimeja võib täitsa omapäi tegutsema jätta. Nii ühel kui ka teisel variandil nähakse suurima miinusena aku võimekust. Kui koristatav ala on suur, valitud masina võimsus aga väike, võtab koristamine üksjagu aega, sest ta peab vahepeal end laadimas käima.

Kerge ja mugavalt kasutatav varstolmuimeja või robottolmuimeja, mis suudab iseseisvalt töötada, võimaldavad eluruume igati mugavalt pidevalt korras hoida. Nii säästad aega iganädalase koristamise arvelt.