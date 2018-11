Tuleviku Kompassil pakuti noortele valikuid

Kuressaare spordihoones toimunud info- ja karjäärimessil Tuleviku Kompass tutvustasid ennast rohkem kui 30 eksponenti alates maaülikoolist ja lõpetades kaitseväega.

Sekka ka kõik Saare maakonna gümnaasiumid ja õppeasutused. Esindatud olid nii ülikoolid, kutseõppeasutused kui ka erinevad organisatsioonid.

Spordihoone suures saalis toimunud messi vastu oli kohalikel noortel silmnähtavalt suur huvi. Erinevate laudade juures pakuti neile tutvumiseks kõikvõimalikke viise, kuidas oma tulevik ühe või teise erialaga siduda. Nii näiteks sai mereakadeemia kursantide juures sõlmi harjutada, sisekaitseakadeemia pakkus võimalust kuritegusid lahendada, Kuressaare ametikool aga söögipoolist ja võis lasta endale ka patse punuda. Mitmed tutvustajad olid sidunud oma stendi virtuaalreaalsusega.

Sisekaitseakadeemia laua taga proovis kuriteopaigal toimuva simulatsioonimängu Saaremaa ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane Carl-Juhan Meri, kes oma sõnul kahtlusalused kätte sai. Kas messil nähtu pani ka aluse huvile politseinikuks õppida, noormees veel öelda ei osanud. Samas sisekaitseakadeemia stendi juures suhtles õpilastega saarlane Eneliis Laak, kes oli elav tõestus sellest, kuidas Tuleviku Kompass edasisele õppimisele aluse paneb. Akadeemias I kursusel maksundust ja tollindust õppiv Laak tunnistas, et sai just sellelt messilt kooli kohta infot. Lõpetanud täiskasvanute gümnaasiumi, jätkas ta õpinguid sisekaitseakadeemias ja on oma valikuga rahul. “Huvitav, aga raske,” tunnistas Eneliis.

Paljud mandri õppeasutused olid saatnud end tutvustama just Saaremaalt pärit üliõpilase. Nii oli Tartu ülikooli tutvustamas Pärnu kolledžis õppiv Carmen Verhovitš, mereakadeemia laua taga oli aga juba noorkaptenina purjekatel seilanud ja nüüd tüürimeheks õppiv Mihkel Šesterikov.