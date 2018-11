Diabeediselts tähistas diabeedipäeva seminariga

Saaremaa diabeediselts korraldas ülemaailmse dia­beedipäeva puhul seminari diabeedist kui peresuhete mõjutajast. Kuressaare haigla konverentsisaalis kolmapäeval toimunud seminari lektor oli kliiniline psühholoog-pereterapeut Aita Keerberg.



“Kui peres kasvab dia­beetikust laps, puudutab see kogu perekonda, samuti sugulasi ja sõpru, laste õpetajaid lasteaias ja koolis,” tõdes Kuressaare haiglas töötav endokrinoloog Virge Nemvalts.

Tema hinnangul on inimeste teadlikkus diabeedi osas suurem kui kümme-kakskümmend aastat tagasi. “Sellest haigusest räägitakse ja kirjutatakse ju meedias üsna palju,” tähendas ta. “Eks see teadlikkus levi ka tänu inimeste omavahelisele suhtlemisele, puudutab ju see haigus paljusid peresid.”

Dr Nemvaltsi andmeil on Eesti elanikkonnas diabeeti üle kaheksal protsendil elanikkonnast. “Pea sama palju võib olla neid, kel on see haigus juba olemas, ent diagnoosimata,” märkis Nemvalts. “On ka diabeedieelses seisundis inimesi.”

Statistikat, kui palju Saare maakonna elanike seas diabeetikuid on, dr Nemvaltsi sõnul tehtud ei ole. “Kuna suur osa meie maakonna rahvastikust on eakamad inimesed – mida vanem elanikkond, seda rohkem diabeeti esineb –, võib diabeetikuid olla kümme protsenti elanikkonnast ja rohkemgi. Kui neile lisada diabeedieelses seisundis inimesed, võib see osakaal ulatuda koguni veerandini.”

“Loodame, et meie seltsis saab diabeedipäeva tähistamisest traditsioon,” ütles diabeediseltsi juhatuse liige Ave Kaal.

Saaremaa diabeediseltsil on 26 liiget.