Jätkuvad kindluse taastamistööd

Kuressaare kindluses jätkuvad EAS-ilt saadud 200 000 euroga müüride taastamistööd, mille käigus puhastatakse linnapoolne välismüür idabastionist põhjabastionini ja vuugitakse uuesti sealsete kivide vahed. Ehitajaks on Ösel Consulting OÜ, kes tegi ühispakkumuse koos Korberi OÜ-ga.

Muuseumi direktor Rita Valge ütles, et töid, mida tehakse, on veelgi. Näiteks markeeritakse kindluse hoovil maapinnal keskaegne ringmüür ja rajatakse linnuse seina äärde vaatluskaevend, mis näitab senist kultuurikihti ja seda, milline oli originaalkatend.

“Ringmüür on praegu mullakamara all, aga edaspidi on võimalik aru saada, kuidas lossi kindlustussüsteem on arenenud, sest sellega tuuakse esile erinevad ajastuetapid, mis on siis paremini näha,” selgitas Valge.

Projektijärgselt peavad tööd olema valmis 2020. aastaks.