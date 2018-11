JUHTKIRI: Individuaalala või meeskonnamäng

Meeskonnatöö peab toimima kui kellavärk, sujuvalt ja tõrgeteta. Juhtub üks detail järele andma, tekivad tõrked kogu mehhanismi töös. Kui selles meeskonnas puudub usaldus ja üksmeel ning tekivad konfliktid, ei tule sellest head nahka.



Töös sotsiaalalal pole kergete killast – on see ju seotud inimestega. Suuresti selliste inimestega, kes on haavatavas seisus ja vajavad abi – olgu oma tervise või majandusliku olukorra tõttu. Ammugi pole kerge teha sotsiaalvaldkonna juhi tööd. Ei väikeses omavalitsuseski, saati siis veel suures.

Kui kasutada sporditermineid, on sotsiaalvaldkonna töö meeskonnamäng, mitte individuaalala. Sellel alal on usaldus ja üksmeel, üksteise arvamuste ja ettepanekutega arvestamine eriti olulised. Eesmärk on ju sama – muuta seda, mis on, paremaks. Sellel alal üksikmängijana hakkama saada – isegi kui tegemist on väga tugeva tegijaga – on keeruline, kui mitte võimatu. Lisaks oma meeskonna liikmetele tasub vahel kuulda võtta ka kõrvalseisjaist kriitikuid – ehk on nende jutust midagi kõrva taha panna.