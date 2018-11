Kaitseliit tähistab täna sajandat aastapäeva

11. novembril möödus 100 aastat Eesti vanima ja suurima jõustruktuuri – vabatahtlikke riigikaitsjaid koondava Kaitseliidu loomisest. Saaremaa malev tähistab täna sajandat aastapäeva pidulikul üritusel Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis.



Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi (fotol)ütles, et lisaks pidulikule koosviibimisele asetati 11. novembril pärjad kuuele Vabadussõja ausambale ja maleva sünnipäeval 20. novembril korraldatakse staabis lahtiste uste päev ning külla on kutsutud lasteaialapsed, kellele näidatakse erinevaid asju.

“Sada aastat on vääriline number, see on terve sajand erinevat lugu, nii positiivset kui ka vähem positiivset, ning eks siit saab edasi liikuda ja mõelda tuleviku peale,” rääkis Gunnar Havi, lisades, et järgmisel aastal on ees uue maja ehitamine ja võimalik hiidlaste liitumine malevaga.

Praegu kuulub organisatsiooni 750 malevlast, koos naiste ja noortega on liikmeid üle 1500. “Alati võiks liikmeid rohkem olla, aga maleva suurus ei ole eesmärk omaette,” lausus Gunnar Havi. “Meil on viimased aastad olnud stabiilne koosseis ja oluline ongi see, et need, kes on nimekirjas, oleksid aktiivsed, et nad tahaksid välja tulla ning kasutaksid oma vaba tahet riigi kaitseks. See on kõige tähtsam, oluline on kvaliteet.”