Monki peremees avas sõõriku- ja jäätisekohviku

Tänasest on Auriga kaubanduskeskuses külastajatele avatud kohvik nimega Monk Sõõrik ja Jäätis. Nii sõõrikud kui ka rullijäätis valmivad kohapeal klientide silme all.



Auriga teise, n-ö kinopoolse sissekäigu kõrval asuva kohviku avas samas majas juba aastaid populaarset Aasia-pärast toidukohta Monk Wok & Sushi pidav Bali Chauhan. Edasi tegutseb ka see, kuid nüüd on Monki perel lisaks eraldi magustoidukoht.

Eile parasjagu kohvikus toimetanud Signe Sannik naeriski, et Monki töötajad tahtsid magusat ka, mistap tuligi Balil kohvik avada. Ehkki kohviku silt on Aurigas üleval rippunud ja peatsest avamisest kuulutanud juba mõnda aega, ei saanud sõõrikukoht ometi kliente teenindama asuda. Seda kahel põhjusel: sõõrikumasin tuli kohale tuua Venemaalt, et sellega autentseid sõõrikuid valmistada, kõneles kohviku peremees, ent samaväärne põhjus oli ka see, et sõõrikutainas vajas põhjalikku timmimist.

Sanniku sõnul prooviti küll nii- ja naapidi, aga midagi oli ikka puudu. Nüüd on viimaks kõik täpselt, nagu peab ning sõõrikud maitsevad nii, nagu ühed vanad head tuhksuhkruga üle puistatud sõõrikud maitsma peavad. Pealegi jõudsid nad selle aja sees leida endale ka maailma parima sõõrikumeistri – Sveta.

Mis puutub jäätisesse, siis see valmib samuti kohapeal sõna otseses mõttes kohe pärast kliendilt tellimuse tulemist otse letil asuvatel külmaseadmetel. Koostisosad valatakse spetsiaalsele külmale plaadile, kus esiti vedel segu pahtlilabida moodi riistaga segamisel ja hakkimisel peagi õhukese kihina tahkub. Seejärel kaabitakse see ühtlaseks rulliks kokku. Sellist rullijäätist seni Saaremaal kuskil pakutud ei ole, teadis Bali rääkida, mistõttu otsustas ta selle võimaluse klientide rõõmuks “maale tuua”.

Kohviku peremees muheles veel, et otsus tänasest kohviku uksed avada, sündis tegelikult alles eile pärastlõunal. “Kaua me ikka enam ootame,” naeris ta, viidates, et kõik on ju avamiseks lõpuks ometi valmis.