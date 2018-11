Saare politseinikest on veerand pensionieelikud

Saare politsei vanuseline koosseis on mõnevõrra parem kui mitmel pool mujal Eestis, kus järgneva viie aasta jooksul on pensionile siirdumas umbes kolmandik politseiametnikest.



Lisaks pensioneeruvatele ametnikele lahkub politseist muudel põhjustel keskmiselt 400 inimest aastas. Uusi korrakaitsjaid tuleb nende asemele umbes 320. Täitmata ametikohti on juba praegu politsei- ja piirivalveametis üle 150.

Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar nentis, et mured on ühesugused igal pool, kuigi Saaremaal probleem nii drastiline ei paista. Meie maakonnas töötab praegu 57 politseiametnikku, kelle keskmine vanus on 40 aastat. Täna tööl olevatest inimestest on juba õigus pensionile minna neljal politseinikul, kes ei ole seda võimalust aga kasutanud ja soovivad jätkuvalt töötada meie turvalisuse tagamise nimel.

2021. aasta lõpu seisuga on siin töötavatest politseiametnikest võimalik pensionile jääda juba 15 inimesel. See on veerand politseijaoskonna isikkoosseisust. “Kui paljud neist seda võimalust kasutavad, on praegu veel vara öelda. Kindlasti tuleb otsustamisele kasuks ka praegu arutlusel olev võimalus võtta eripension ja jääda teenistusse edasi,” lausus Antsaar.

Politseijuht tõdes, et Saaremaalt läheb sisekaitseakadeemiasse (SKA) õppima päris palju noori, kuid edasine valik on juba noorte endi teha ja sageli ei ole see kodumaakond. “Muidugi on tööle tulijana põnev oma teenistust alustada suuremates linnades ja eks oma kodukohta tööle tulekule seab piirid ka kohalikus jaoskonnas olevate vabade ametikohtade arv,” märkis ta.

Praegu Saaremaal vabu ametikohti ei ole, kuid aastas kahe-kolme koha vabanemised on Antsaare kinnitusel tavalised. Ja neile kohtadele leitakse uued ja tublid kolleegid kiiresti. Politseijuht lisas, et tal on praegu olemas kontakt nendega, kes soovivad esimesel võimalusel Kuressaare politseijaoskonda tööle tulla.

Rainer Antsaar nentis, et esmane eelistus on kindlasti see, et uued ametnikud tuleksid tööle pärast SKA kõrgharidusõppe (3 aastat) või kutseõppe (1,5 aastat) läbimist. “Aga oodatud on ka muu kõrghariduse või kutseõppega inimesed. Nende puhul püüame lähtuda eelnevast haridusest ja töökogemusest ning soovist ennast politseitöö alaselt täiendada,” märkis politseijuht.

Korrakaitsesse tööle asujad peavad läbima töö kõrvalt tsükliõppena politseilise täiendkoolituse, mis kestab 1,5 aastat. Seda koolitust saab läbida töö kõrvalt. Väljastpoolt SKA-d tulijate osas on eelistatud abipolitseinikud ja kaitseväe taustaga inimesed.